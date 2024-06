Spaccata in un ristorante per rubare 77 euro: denunciati due uomini

Furto con spaccata la notte tra sabato e domenica al ristorante sushi Ginza di via Pasolini, quartiere Madonnina. Due ladri si sono aperti il varco infrangendo una vetrata della porta d’ingresso con un tombino di ghisa. Un volta all’interno si sono diretti alla cassa prelevando il contante, 77 euro in totale. Pensavano di averla fatta franca ma la loro azione è stata notata da un passante che ha avuto la prontezza di annotare il numero di targa dell’auto con la quale i due si erano allontanati e chiamare la polizia. Sul posto sono state inviate due volanti. Gli agenti hanno notato subito delle macchie di sangue sul tombino fognario utilizzato nella spaccata; uno dei due si era infatti ferito con il vetro durante la spaccata. I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini e si sono messi alla ricerca dei fuggitivi. Pochi minuti dopo la ricerca ha avuto un primo risultato; la pattuglia ha notato un uomo camminare lungo il cavalcavia Mazzoni; Gli agenti lo hanno raggiunto in poco tempo e identificato. E’ un 27enne italiano e su una manica della felpa aveva una vistosa macchia di sangue. Nelle sue tasche sono state rinvenuti di 77 euro in contanti prelevati dal fondo cassa e la chiave di un’auto. Il giovane ha ammesso di averla rubata e ha indicato il luogo dove era parcheggiata, in via Diena. Vicino alla vettura, la cui targa coincideva con quella segnalata dal testimone, c’era il complice, un 25enne di nazionalità marocchina. Sulle sue mani vistosi lacerazioni dovute alla spaccata e macchie di sangue erano presenti anche all’interno dell’auto. I due giovani non hanno potuto far altro che ammettere il furto appena commesso. Il 25enne è stato denunciato anche perché irregolare sul territorio italiano.

Emanuela Zanasi