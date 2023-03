Spilamberto, malore mentre guida Camionista muore a 33 anni

Tragedia ieri mattina in via Modenese a Spilamberto. Un giovane camionista è morto a seguito di un malore mentre era nella cabina del suo mezzo. La vittima ha 33 anni, purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi per tentare di rianimarlo. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9 e sono intervenuti anche i carabinieri. E’ stato un collega a dare l’allarme dopo averlo visto esanime al volante del mezzo, nell’area di parcheggio dei camion. Da quanto è stato possibile ricostruire, il giovane ha avuto un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato trasferito dalle onoranze funebri Madrigali alle Medicina legale: solo l’autopsia potrà chiarire la natura del malore. Choc in paese per una giovane vita spezzata.