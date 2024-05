Stasera semifinale scudetto contro la corazzata Inter

A guardare come è andata in campionato – tra Inter e Sassuolo 13 punti di distacco in classifica, i due confronti diretti vinti dai nerazzurri 3-0 e 4-0 – non c’è partita. Ma siccome è la semifinale scudetto e si gioca in 90’ (senza supplementari, ma con rigori in caso di parità) partita c’è eccome. E di fronte alla corazzata nerazzurra c’è un Sassuolo che, contro pronostico, nei quarti ha già battuto altri nerazzurri (l’Atalanta) e stasera ci riprova. Si gioca al "Curva Fiesole" presso il Viola Park con fischio d’inizio alle 20,30 (diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT) e si gioca per un traguardo mai raggiunto dalla Primavera del Sassuolo, il cui tecnico Emiliano Bigica strizza comunque l’occhio. Arrivati fin qua si è in ballo e, sembra dire Bigica, tanto vale ballare. "L’Inter ha chiuso la regoular season prima con grande merito. È una squadra che ha tecnica, fisicità, esperienza, organizzazione. Noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e ovviamente vogliamo continuare nel nostro sogno iniziato a luglio. Può succedere di tutto, sono partite ad alta tensione che – chiude il tecnico della Primavera del Sassuolo - i miei ragazzi si sono meritati di giocare. Ci crediamo e sappiamo che niente è impossibile, ce la giocheremo".