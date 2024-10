Ste Sroden, arriva la fiera delle cose buone

Fine settimana a Fanano con Ste Sroden, manifestazione giunta alla decima edizione, unica nel suo genere vista la quantità di attività e "cose buone" proposte. Si è evoluta durante questo decennio di vita ampliando l’offerta. La veste degli ultimi anni vede infatti un ’Aspettando Ste Sroden’ al sabato, fatto di trekking, esperienze, cibo e cultura, mentre la domenica ci sarà Ste Sroden vero e proprio. Tantissime le iniziative in calendario durante queste due giornate, a iniziare da camminate, fra le quali quella dedicata ad ottobre rosa, mese della prevenzione femminile, in collaborazione con AUSL Modena, escursioni anche in E-Bike, per esperti e principianti, alla scoperta delle bellezze e dei luoghi caratteristici del territorio, alle mostre d’arte, a Ste Sroden per bambini, ai mercatini con artigiani, hobbisti, prodotti tipici locali e tanta musica sabato in Piazza Vittoria, dalle 17, quando intratterrà DJ Ferro, e in Piazza Corsini dalle 21 con Radio FM, mentre domenica, alle 11, inizierà lo spettacolo itinerante della Banda Municipale di Fanano e dalle 13, alla Piana, ci sarà Ivan Galletti DJ; dalle 14, nel Sagrato della Chiesa di San Silvestro intratterranno Gli Swingari e dalle 16,30, in Piazza Vittoria, i Kikkolo e Penzo Live. Domenica ritorna Fanano da Gustare, il ristorante diffuso per le vie del paese dove si potranno gustare i piatti tipici autunnali in un contesto unico, con i ristoranti di Fanano che scenderanno in Piazza per portare le specialità autunnali del territorio. È necessario cambiare gli euro con le antiche banconote di Fanano dai Cambia i soldi, che si trovano nei punti cassa in Piazza Corsini.

Alla Piana i maestri spadellatori fananesi faranno assaggiare mondine (caldarroste), berlenghi, crescentine cotte nelle tigelle. I locali di Fanano e i truck food avranno specialità autunnali e sabato i negozi resteranno aperti fino alle 21. Viene offerto un pacchetto turistico per il fine settimana. Gli alberghi del capoluogo e frazioni propongono la cena autunnale a tema sabato, pernottamento, colazione e late checkout nel pomeriggio più voucher per un’escursione del sabato o della domenica. Per informazioni e prenotazioni contattare: Agriturismo del Cimone La Palazza 335-6266972; Rifugio Capanno Tassoni: 0536-68364; Locanda Romana: 0536-67067; Hotel Firenze 0536-668822; Albergo Sole 0536-68070; Albergo Gabriella 0536-68028. E per parcheggiare, prima dell’ingresso di Fanano c’è l’accesso a un’area poco dopo la rotonda del Mirtillo a destra, in cui si potrà lasciare la auto e arrivare in centro al paese con una navetta, al prezzo di 5 euro.

Walter Bellisi