Stefano Baldini, da Atene una maratona lunga 20 anni Vent'anni dopo la storica vittoria olimpica di Stefano Baldini a Atene, l'atleta sarà protagonista di un incontro a Sassuolo per parlare delle Olimpiadi di Parigi. L'evento si terrà domenica pomeriggio in piazza Garibaldi, con la presenza di associazioni sportive locali e la conduzione del caporedattore di QS. In caso di pioggia, l'incontro si svolgerà all'Auditorium Bertoli.