Sterno e torace ricostruiti dopo l’asportazione del tumore: il rarissimo intervento

Modena, 30 agosto 2024 – Eseguito un intervento chirurgico di asportazione di un tumore che infiltrava lo sterno, parte del torace sinistro e i grossi vasi del torace in un uomo di 43 anni. L’intervento ha comportato la ricostruzione tramite protesi dello sterno, disegnata appositamente per il paziente, stamparla in 3D e costruirla con materiale biocompatibile, e di parte del torace. Come sottolinea la sanità modenese, è la prima volta che un intervento del genere viene eseguito in Italia, pochissimi i precedenti al mondo. Alla riuscita dell’operazione hanno lavorato la chirurgia toracica dell’ospedale civile di Baggiovara, la cardiochirurgia dell’Hesperia Hospital e la Chirurgia Plastica del Policlinico di Modena. “Ancora una volta la sanità modenese ed Emiliana hanno dato prova di essere proiettate nel futuro della Medicina e della Chirurgia”, le parole del dg Claudio Vagnini . Il paziente sarà ovviamente seguito dal punto di vista clinico e radiologico nei prossimi mesi.