Cittadella vince 2-0 contro Sasso Marconi e consolida il 7° posto

SASSO MARCONI0CITTADELLA2

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (37’st Pelloni), Montanaro, Geroni, Cinquegrana (17’st Mancini), Marcaletti, Jassey, Galassi, Pirazzoli (29’st Armaroli), Pampaloni (29’st Baietti), Balleello (17’st Lisanti). A disp. Albieri, Tarozzi, Bonfiglioli, Michael. All. Pedrelli

CITTADELLA: De Fazio; Fort, Serra (1’st Mora), Boccaccini; Martey (5’st Sardella), Mandelli, Teresi, Osuji (39’st Diletto); Sala (31’st Bertani), Guidone, Formato (1’st Carretti). A disp. Piga, Berziga, Aldrovandi, Andreotti. All. Gori

Arbitro: D’Andria di Nocera

Reti: 3’ Formato, 11’st Sala

Note: ammoniti Martey, Cinquegrana, Fort, Carretti, Baietti

Con l’ottava vittoria esterna stagionale la Cittadella sbanca Sasso Marconi (bolognesi comunque salvi anche col ko per i risultati di ieri) e consolida il 7° posto, mentre il 6° dell’Imolese che ha vinto e resta a +4 resta irraggiungibile nei 90’ finali del campionato. Ci pensa dopo 3’ Formato a sbloccarla subito battendo Celeste in uscita con un bel tocco sotto. Poco dopo Martey innesca Serra che, di prima intenzione, mette un bel cross al centro, arriva Teresi che non trova il 2-0. Sul corner Guidone salta più in alto di tutti ma Celeste compie un vero e proprio miracolo. Poi sale il Sasso, Pirazzoli dalla distanza sfiora la porta, Jassey a botta sicura ma calcia centrale per De Fazio. Prima del riposo decisivo De Fazio su Galassi e poi il palo ferma Jassey. Nella ripresa dopo 11’ Sala batte Celeste con un bel rasoterra. La palla del 3-0 è sui piedi di Guidone che, dopo un contropiede magistrale, colpisce in pieno la traversa da posizione ravvicinata. "E’ stata una gara tosta – spiega mister Mattia Gori – siamo partiti molto bene nei primi 10’ trovando il gol e il loro portiere con una grande parata ci ha negato il 2-0. Poi per 35’ loro ci hanno messo in difficoltà con cross e angoli, ma lì siamo stati bravi a resistere. Nel secondo tempo abbiamo trovato il 2-0 e abbiamo gestito molto bene la gara, c’è stata anche la traversa di Guidone per il possibile 3-0. Mi è piaciuto lo spirito perché puoi pensare che non abbiamo nulla più da chiedere, ma ci siamo uniti e compattati e siamo stati molto bravi a giocare con intensità sempre.

RISULTATI. La penultima giornata: Sasso Marconi-Cittadella 0-2, Imolese-Zenith 5-1, Sammaurese-Riccione 2-0, Ravenna-Lentigione 1-2, Piacenza-Tau 2-0, Tuttocuoio-Fiorenzuola 0-0, San Marino-Forlì 0-3, Prato-Progresso 0-2, Pistoiese-Corticella 5-0.

Classifica: Forlì 84, Ravenna 74, Lentigione 64, Pistoiese 61, Tau 60, Imolese 50, Cittadella 46, Prato 42, Tuttocuoio e Piacenza 41, Progresso 38, Sasso Marconi 37, San Marino 35, Corticella 33, Sammaurese 30, Fiorenzuola 23, Riccione e Zenith (-15) 22.