Era entrato in pizzeria ed aveva iniziato a cenare.

All’improvviso è stato colto da un malore che purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di salvarlo, non gli ha lasciato scampo. Choc venerdì notte in pizzeria a Sassuolo, in via Mazzini.

Roberto Baroni, 54 anni, è morto dopo essere stato colpito da un infarto proprio all’interno del locale.

Quando il personale e i clienti si sono resi conto delle condizioni dell’uomo hanno immediatamente allertato i soccorsi ma il 54enne, purtroppo, è deceduto a distanza di pochi minuti mentre i sanitari del 118 tentavano di rianimarlo.

La salma del 54enne è stata trasferita in medicina legale, a Modena, per gli accertamenti di rito. Poi sarà affidata alle onoranze funebri Ferrari & Sassi di Sassuolo.

Pare che la vittima avesse lavorato per una cooperativa che gestisce la raccolta rifiuti per conto di Hera.

Quello che si sa del 54enne è che aveva una grande passione per il calcio: era tifosissimo di Modena e Inter.