Successo strepitoso per la prima sfilata dei carri fioriti alla 53° Festa dei Ciliegi in fiore a Vignola

Migliaia di persone ieri pomeriggio hanno fatto da gioiosa cornice alla prima sfilata dei carri fioriti della 53° edizione della Festa dei Ciliegi in fiore, organizzata dall’associazione Centro Studi Vignola con il patrocinio del Comune. A sfilare per le vie del centro cittadino sono stati sette carri, incentrati su grandi pellicole del passato o grandi cartoni animati, nonché su celebri leggende. Sono infatti stati valutati dalla giuria scenografie che andavano da Robin Hood a Guerre Stellari, passando per Harry Potter, Ben Hur, I Minions, Madagascar e Jurassic Park. Molto soddisfatto di questa prima sfilata (la seconda è in programma sabato prossimo alle 20, la terza e ultima domenica alle 16) il presidente del Centro Studi Vignola, Massimo Toschi, che ha commentato: "E’ bello vedere così tanta gente a Vignola; siamo stati fortunati con il meteo, ma sono da ringraziare anche il grande lavoro dei volontari e il supporto dei nostri sponsor, tra cui Bper Banca, che ci hanno permesso anche quest’anno di organizzare una manifestazione così ben riuscita. Ora l’appuntamento è al prossimo fine settimana, quando assegneremo anche la coppa al carro che risulterà vincitore".

Fa eco alle parole di Toschi la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, che aggiunge: "Quest’anno credoi che faremo il record di presenze, anche perché, oltre alla sfilata dei carri, sono state organizzate diverse iniziative che promuovono la nostra città. Penso ad esempio a "DeGusta Vignola", che ha portato oltre 200 persone in giro tra i ciliegi in fiore a scoprire le eccellenze del territorio, ma anche a tante altre attività". L’appuntamento con la Festa dei Ciliegi in fiore, ora, è per il prossimo fine settimana, quando sia sabato che domenica a Vignola tornerà all’ex mercato ortofrutticolo di viale Mazzini la mostra mercato di prodotti artigianali, industriali e alimentari, sfileranno i carri in fiore e saranno organizzate diverse iniziative collaterali che animeranno tutto il centro cittadino.

Marco Pederzoli