Surya Academy, pioggia di medaglie

Un’altra spedizione trionfale per la Surya Academy di Carpi ai Campionati Regionali Federali di Danza, organizzati dalla Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva) e svoltisi domenica al teatro Fabbri di Vignola. La scuola si è distinta con 49 medaglie complessive, di cui 28 ori, 13 argenti e 8 bronzi, oltre a ben 56 piazzamenti tra i primi sei posti.

Nel settore classico Surya ha dominato conquistando il maggior numero di medaglie grazie alla preparazione dei docenti Davide Gallesi, Catia Garuti e con la preziosa collaborazione di Arianne Lafita Gozalvez. Nella danza contemporanea, lo staff guidato dall’insegnante Veronica Sassi, affiancata da Francesca Bacchelli, Eleonora Pallotti e Sofia Vezzani, ha ottenuto vittorie sia nelle categorie internazionali che tra i più piccoli esordienti.

Per il modern jazz, disciplina storica della scuola, gli allievi preparati dalla tecnica Barbara Reguzzoni hanno conquistato 10 medaglie, tra cui 5 ori, nei settori solisti, duo e gruppi. Anche la street dance ha brillato, con gli atleti seguiti da Francesco Arena (Lazzy) che hanno ottenuto 13 medaglie, di cui 7 ori, grazie alle straordinarie esibizioni dei giovani b-boy e del gruppo Hip Hop giovani.

"Il progetto Surya Academy continua a darci grandi soddisfazioni – spiega il direttore Davide Gallesi - dopo gli ottimi risultati nel concorso “Il Gesto e l’Anima” di febbraio e anche in questa competizione regionale abbiamo dimostrato la qualità e la crescita dei nostri allievi, in tutte le categorie, dagli Under 12 ai Senior. Un risultato straordinario, frutto della determinazione e del talento di giovani danzatori, che hanno affrontato con impegno e passione una giornata intensa di competizioni. Questi successi sono una vetrina importante per le nuove ammissioni all’Academy per l’anno accademico 2025-26, aperte a giovani danzatori a partire dagli 8 anni nei diversi stili: classico, moderno, contemporaneo, Hip Hop e Break Dance".