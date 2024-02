Svelati i ’misteri’ del Duomo di Carpi. Tour tra aneddoti e passaggi segreti

I ‘segreti’ della Cattedrale di Carpi sono stati i protagonisti della rubrica dedicata all’arte e ai passaggi misteriosi degli edifici all’interno del programma televisivo di Massimo Gramellini, ‘In altre parole’, che è andato in onda sabato sera su LA 7. Nello specifico, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, ha illustrato le bellezze del Duomo, l’arte della scagliola, ma soprattutto alcuni luoghi e passaggi segreti della nostra Cattedrale, con annessi aneddoti, che sono risultati sconosciuti ai carpigiani stessi. Nei giorni scorsi la troupe del programma, guidata dalla carpigiana Ilenia Ferrari, tra le autrici del programma stesso, si è recata a Carpi e con il prezioso aiuto di Andrea Beltrami, direttore del Museo diocesano d’Arte Sacra, di Mauro Giubertoni, vice archivista diocesano, e di Luca Verrini, guida turistica ed esperto di arte, è andata alla scoperta di questi luoghi segreti. Dal passaggio segreto che dal Palazzo Vescovile porta in Duomo, alla tomba di don Grillenzoni situata per volontà dello stesso nel campanile. E ancora, la prigione dei preti nel sottotetto cui si accede mediante una piccola porta nascosta e scale molto strette, e il passaggio che dal Vescovado porta alla tribuna lignea del Duomo, dalla quale il Vescovo può assistere alla Messa in totale riservatezza. m.s.c.