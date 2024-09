Svengono per il monossido e cadono nella cisterna del vino. Due operai lottano per la vita

Sono in pericolo di vita i due operai che nella notte tra venerdì e sabato sono rimasti vittima di un incidente sul lavoro alla Cantina di Limidi di Soliera, in provincia di Modena. Secondo le prime ricostruzioni, i due lavoratori, entrambi residenti a Carpi, uno di 44 anni e l’altro di 26, sono rimasti gravemente intossicati mentre stavano pulendo una cisterna. In particolare, i due uomini sono stati investiti da monossido di carbonio mentre lavoravano ai bordi della cisterna e, dopo aver perduto i sensi, vi sarebbero caduti dentro. Ma è anche possibile che uno solo sia scivolato e l’altro si sia calato per soccorrerlo. L’allarme è stato dato immediatamente: i due lavoratori sono stati trasportati in elisoccorso in condizioni disperate, il 44enne all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, mentre il 26enne a Baggiovara.