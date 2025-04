Tanti ospiti in serate da film

È davvero... una settimana da film con due amate rassegne che si tengono in parallelo. Con un’anteprima stasera a Bomporto, torna da venerdì 2 il "Nonantola film festival": fra gli appuntamenti, nella serata di sabato 3, al teatro Troisi la proiezione di "Gloria!" di Margherita Vicario: sarà presente in sala l’attore Natalino Balasso (nella foto), poi domenica "Il più bel secolo della mia vita" di Alessandro Bardani con il regista e l’attrice Betti Pedrazzi. Nel comprensorio ceramico è tornato l’Ennesimo film festival: fra gli ospiti, mercoledì 30 al teatro Astoria di Fiorano l’architetto Mario Cucinella per il Caesar Design Film Award poi venerdì 2, nella serata della selezione ufficiale, un incontro con il costumista Sergio Ballo, vincitore del David di Donatello.