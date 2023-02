Teatro comunale, tutto esaurito per Teresa Mannino

In un Comunale tutto esaurito, venerdì va in scena a Carpi ’Il giaguaro mi guarda storto’, nuovo spettacolo di e con Teresa Mannino, che segna il ritorno in città della comica siciliana dopo 4 anni. Afferma l’attrice: "Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale".