Teatro di Concordia Filippo Graziani canta Ivan

La musica d’autore protagonista nel secondo appuntamento della stagione 2024/25 del Teatro del Popolo di Concordia, dove sabato, il 16 novembre alle 21, arriva Filippo Graziani (foto), secondogenito dell’indimenticato Ivan Graziani. Nel piccolo centro della Bassa riproporrà un concerto che fin dalle prime date ha riscosso unanimi entusiasti consensi: ’Filippo Graziani canta Ivan – Per gli amici tour’, dover accanto a lui sul palco ci sarà anche il fratello Tommy come batterista. Con questo concerto omaggio, ma carico di sorprese, Filippo Graziani, tra i cantautori più promettenti della sua generazione, si appresta a toccare le corde più intime del cuore, celebrando l’eredità di suo padre, leggenda della musica italiana.

Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, deceduto nel 1997, il suo spirito e la sua proposta musicale, un rock triste, romantico, suggestivo e pieno di contaminazioni, torna a vibrare attraverso il figlio Filippo che gli ha dedicato questo album ’Ivan Graziani – Per gli amici’, una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano. Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti sensibili e rispettosi di Filippo. Il concerto, dunque, si propone come un vero e proprio ponte tra generazioni, quasi un dialogo, un confronto affidato alle armonie della musica e dei testi tra padre e figlio che supera il confine del tempo.

’Filippo Graziani canta Ivan’ diventa così un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani e in cui il pubblico avrà l’occasione unica di immergersi in un’esperienza musicale che unisce classici senza tempo come ’Lugano addio’, ’Monnalisa’, ’Pigro’, ’Agnese’, del vasto repertorio del padre Ivan, ai nuovi brani. Sul palco Filippo, con la sua voce e chitarra, sarà accompagnato da talentuosi musicisti come il fratello Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere, con la regia di Gigi Bischi. Ivan Graziani, nato e cresciuto a Rimini, inizia la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico statunitense, dove aveva soggiornato per qualche tempo, in Italia avvia progetti musicali alla riscoperta del patrimonio musicale del padre che lo portano a segnalarsi alla Targa Tenco. Dal 2019 ad oggi Filippo si sta dedicando a divulgare il meraviglioso repertorio di Ivan attraverso spettacoli live che contribuiscono a far conoscere alle nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.

