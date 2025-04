Tenorissimo senza confini: "I visitatori aumentano del 25% e oltre la metà sono stranieri"

Fra le stanze di Casa Pavarotti anche ieri mattina abbiamo incontrato turisti di altri Paesi, una coppia di tedeschi, un’altra di lingua inglese: alcuni hanno riconosciuto Nicoletta Mantovani e hanno chiesto di poter scattare una foto con lei, da conservare come speciale souvenir della visita. Segno che, in effetti, la Casa Museo del tenorissimo è un luogo amato dai visitatori che vi ritrovano la sua ‘anima’, il suo genio, la sua personalità umana e artistica. "I nostri visitatori aumentano del 25% ogni anno, e il 60% di loro sono stranieri – rivela Nicoletta –. Nel registro delle firme, al termine del percorso, ci lasciano sempre messaggi molto calorosi, ci trasmettono la loro emozione".

Quanto racconta Nicoletta trova conferma nei dati diffusi proprio ieri dal Comunale. La primavera a Modena si conferma un periodo importante per le presenze di turisti in città. Per esempio, nei tre giorni del fine settimana di Pasqua (sabato 19, domenica 20 e Lunedì dell’Angelo) la torre Ghirlandina ha accolto ben 1800 visitatori, e – sottolinea il Comune – "si conferma una delle mete simbolo più amate della città": il picco è stato registrato proprio il giorno di Pasqua con il record stagionale di ingressi, ben 782 visitatori (fa numeri superiori soltanto il 31 gennaio, quando tuttavia l’accesso è gratuito).

"Questo risultato – aggiunge il Comune – testimonia l’attrattiva continua del sito Unesco, patrimonio dell’Umanità, capace di affascinare modenesi e turisti, sia italiani che stranieri, e oggetto di una campagna di promozione dedicata, recentemente premiata a Roma e Milano con due riconoscimenti nazionali, The Prize e Touchpoint Award".

Il fine settimana pasquale ha registrato numeri molto positivi anche per le visite guidate all’acetaia comunale e per l’attività dell’ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (Iat). Sono state 217 le persone che hanno partecipato alle visite all’acetaia, accompagnata da degustazione: fra loro 17 visitatori stranieri nel solo turno di sabato pomeriggio, in lingua inglese: "Questo è un segnale dell’attrattività internazionale di Modena, che continua a farsi conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali".

Allo Iat, punto di riferimento per l’accoglienza turistica, si sono rivolte in totale 996 persone durante il fine settimana, confermando l’interesse crescente per la città e per la sua offerta che intreccia arte, cultura, gastronomia e motori. E con la primavera la città offrirà diversi appuntamenti di richiamo, come la Motor Valley Fest che si rinnoverà dal 5 all’8 giugno.

