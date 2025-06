Terre di Castelli: Marco Guidone pronto a rinforzare l'attacco in Eccellenza

In Eccellenza il Terre di Castelli prepara il colpo grosso in attacco: Marco Guidone, classe 1986, sta per dire di sì al club oronero, che ha convinto col progetto il giocatore corteggiato in modo convinto anche dal Fiorenzuola. A 39 anni l’attaccante ex Ravenna viene da un’ottima stagione in D alla Cittadella dove ha segnato 14 reti e fornito 6 assist in 32 gare trovando anche ottima continuità fisica. In Eccellenza è pronto a fare ancora la differenza come due anni fa quando con 12 reti contribuì al salto in D della truppa di Salmi. In carriera vanta una lunga esperienza fra i professionisti con 22 gare in B con Grosseto e Padova, oltre 360 in C (Monza, Catanzaro, Melfi, Sansovino, Carrarese, Pisa, Foligno, Fondi, Chieti, Santarcangelo, Reggiana, Padova, Vis Pesaro e Siena) e quasi 200 in Serie D.

In Promozione alla Solierese (ormai certa la fusione col Ganaceto, sarà ufficiale dopo metà luglio, Davide Agazzani è il vice di mister Greco) restano dalla prima squadra gialloblù l’attaccante Jordan Nabie Fall (2007), il difensore Manuele Manicardi (2003), il portiere Robert Adrian Prejmerean (2004), sale dalla Juniores il difensore 2007 Andrea Tortelli. Sono stati liberati dal Castelnuovo i giocatori Stanzani, Progulakis, Buffagni e Fosu. In Prima il Pgs Smile prende fra i pali Andrea Braglia (2001) dal Castelnuovo. Scatenato il Colombaro che ufficializza altri 5 innesti: in difesa ecco Alessandro Vacondio (‘96) e Alessandro Oroini (2002) entrambi dal Pavullo, a centrocampo Andrea Verdi (2002) dal Pavullo e in attacco Ivan Temzen (2006) dal Castelfranco e Augustin Guerrero 82005) dalla Cdr Mutina, confermato in difesa Simone Cornia (2004).

Il Fiorano saluta il centrocampista goleador Bianchini (8 reti) che resta in Promozione alla Sammartinese, lo Spilamberto ha preso fra i pali Andrea Bonucchi (2000) dal Valsa, lo Junior Finale ha confermato Govoni. In Terza lo Junior Fiorano ripartirà da mister Massimo Sonnino (foto), la scorsa stagione vice in Promozione di Cavalli, Parenti e Farolfi. Il Manzolino ha confermato sulla panchina mister Gianluca Burini, al suo fianco Emanuele Fiorini e Giovanni Scurani.

Panchine. In D la Sammaurese ha scelto Tonino Asta (ex giovanili Torino) come mister, il Progresso si è affidato all’ex canarino Mattia Graffiedi (ex Forlì), in Eccellenza Nicolò Araldi guiderà il Fiorenzuola, promosso dalla Juniores.

Davide Setti