Tifosi del Sassuolo in curva sud. Granata ’dirottati’ tra gli ospiti

Il dado è tratto. L’Osservatorio del Viminale si è pronunciato nella tarda serata di martedì, sciogliendo il nodo relativo alla disposizione dei tifosi granata e neroverdi all’interno del Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Reggiana, in programma sabato alle 19,30. E ‘liberando’ la prevendita dei biglietti, attiva da ieri non senza limitazioni che recepiscono, di fatto, quelle che erano state le indicazioni della settimana scorsa, che prevedevano i tifosi neroverdi in curva Sud – quella occupata dal tifo granata in occasione delle partite casalinghe – e i tifosi granata ‘dirottati’ nel settore ospiti oltre che in un settore ‘dedicato’ della tribuna est.

In pratica la stessa disposizione delle tifoserie vista in occasione di Sassuolo-Pisa, ma la circostanza ha suscitato polemiche tutt’altro che spente: il tifo organizzato granata, infatti, considera la ‘Sud’ casa sua e ha già fatto sapere che nel settore ospiti non andrà. Annunciando anche manifestazioni di protesta al di fuori dallo stadio, mentre sul tema si era speso anche il consiglio comunale reggiano, invitando il sindaco di Reggio a mediare per ottenere l’inversione dell’assetto ufficializzato ieri, che avrebbe visto i tifosi del Sassuolo nel settore ospiti. La mediazione non è andata a buon fine, e ieri, da parte della società neroverde, sono state comunicate le modalità di acquisto dei biglietti: i residenti nella Provincia di Reggio potranno acquistare tagliandi nei settori di Tribuna Nord e Tribuna Est Laterale Nord, mentre la vendita dei biglietti per gli altri settori è consentita ai soli sottoscrittori del programma di SassuoloCard, ma se residenti in Provincia di Reggio la SassuoloCard deve essere stata sottoscritta entro il 25 marzo 2025. Superfluo aggiungere che i ‘social’ bollono, che la Prefettura di Reggio ieri era al lavoro per predisporre un ‘piano sicurezza’ e che le polemiche, attorno a Sassuolo-Reggiana, proseguiranno.

Stefano Fogliani