Torna il Motor Valley Fest. I bolidi invadono Modena

Il mondo dell’automotive e del motorsport sono in fermento per la partenza della sesta edizione del Motor Valley Fest, festival (gratuito e a cielo aperto) dei motori dell’Emilia-Romagna, in programma da domani fino a domenica a Modena. Quattro giorni all’insegna delle due e quattro ruote, per tutti gli appassionati, che indagano e approfondiscono il mondo della mobilità sostenibile e del futuro della Motor Valley italiana, in compagnia di un grande parterre di esperti e top manager. Tra convegni, talk, tavoli di approfondimento ed esposizioni, l’agenda è ricca di appuntamenti da non perdere, sotto la Ghirlandina e in provincia.

Si inizia domani alle 9 con il convegno inaugurale, al Teatro Comunale Pavarotti Freni. L’evento è aperto a tutti, prenotabile sul sito motorvalley.it, e disponibile anche in diretta streaming. Sul palco, Stefano Domenicali, presidente e ceo Formula 1, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il governatore Stefano Bonaccini, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice e Giuseppe Molinari, presidente Cciaa Modena. A seguire, l’inaugurazione del Best of Motor Valley, la tradizionale esposizione nel Cortile d’Onore dell’Accademia militare delle icone di Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara, per un viaggio tra passato e presente. I dieci panel in programma tratteranno spazieranno dall’andamento dei mercati all’evoluzione digitale dal 2.0 al 5.0, alla mobilità sostenibile, tra sfide e opportunità. Non mancherà spazio per i giovani talenti, ai quali sono dedicate due giornate intense con il mondo accademico, formativo e del lavoro, al Teatro del Collegio San Carlo.

Ma la festa si sposta tra le vie della città e in provincia, includendo anche gli spazi degli autodromi regionali. Tanti gli eventi in calendario, che spaziano tra esposizioni, parate, sfilate, musei e proiezioni cinematografiche. In piazzale degli Erri e piazza Matteotti, per esempio, è attesa l’expo dei mezzi delle forze dell’ordine per tutta la durata del Fest; in piazza XX Settembre, ci saranno i volontari dell’associazione culturale Bugatti Automobili Campogalliano per raccontare l’eccellenza tecnologica della EB110, la prima supercar ad adottare il telaio 100% in carbonio, esposta durante il Fest. L’evento clou del weekend sarà la parata ‘Supercars e moto Motor Fest 2024’, in partenza sabato da Bologna e in arrivo la sera a piazza Roma. Ci saranno oltre 200 auto dei rinomati brand e alcune moto. Domenica ci sarà la 24ª edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, per le auto storiche di lusso. In grande spolvero anche i musei, come l’Enzo Ferrari, che resterà aperto sabato fino a mezzanotte, e ospiterà anche un talent talk. E per le proiezioni, c’è in anteprima ‘Cinematic Motor Fest’, nuova rassegna per gli appassionati di motori e di cinema gratuita.

Mariateresa Mastromarino