Torna la neve in alta quota

Beffarda, la neve ha fatto la sua ricomparsa ieri sopra i 1.500 metri di quota del nostro Appennino, dove domenica scorsa si era dovuta chiudere la stagione sciistica causa le temperature elevate. La neve caduta ieri dai 5 ai 10 cm e quella prevista per domani, avrebbe migliorato la situazione delle piste in quota sul Cimone ma difficilmente sarebbe bastata ad assicurarne buona sciabilità. Così che anche nel vicino comprensorio dell’Abetone, per la prima volta in 42 edizioni, sono state annullate le gare internazionali giovanili ‘Pinocchio sugli sci’ previste in questi giorni, con alberghi esauriti anche nel versante emiliano. Ieri il termometro è ridisceso a valori nella media, con meno 4 gradi sul Cimone, con neve scesa sino al lago Santo e Passo del Lupo.