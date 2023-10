Tre fine settimana con le castagne. Cucina e convegni

Al via le sagre della castagna in Appennino. Zocca apre domani con il tradizionale evento che si ripeterà per altri tre fine settimana e richiama migliaia di visitatori. In Piazza Martiri e in quella di fronte al Municipio si potranno gustare la polenta di castagne, caldarroste, borlenghi, crescentine, ciacci e birra artigianale e altre specialità tipiche del luogo. Inoltre, oggi alle 9 nella sala consigliare del Municipio, si svolgerà un convegno sul tema della Castanicoltura.

Il Consorzio agrosilvocastanicolo dell’Appennino, col presidente Gianfranco Tanari, invita a non mancare alle sagre della castagna di Zocca, di Rocca Malatina, Ciano, Montecreto, Pavullo, Maserno, Fanano e Montefiorino (foto d’archivio).

w. b.