A Savoniero ’Materiale Resistente’

Sempre sabato prossimo a Savoniero di Palagano si celebrerà il trentennale di "Materiale Resistente", lo storico concerto del 1995 che a Correggio coinvolse alcune delle più importanti band della scena indipendente italiana: da quell’evento furono tratti un cd e un film dei registi Davide Ferrario e Guido Chiesa.

Trent’anni dopo, l’associazione Col passo a tempo di chi sa ballare ripropone la formula di "Materiale Resistente", come un momento di rinascita per il racconto in musica della Resistenza, coinvolgendo anche alcuni dei protagonisti dell’epoca: ci saranno i Modena City Ramblers (il cantante Davide ‘Dudu’ Morandi è il direttore artistico dell’evento), Africa Unite Combo Session, Yo Yo Mundi, Gang, Luca Morino e Tatè Nsongan (Mau Mau), Giorgio Canali & Rossofuoco, Dish-is-Nein (ex Disciplinatha), Mara Redeghieri, Umberto Palazzo, Fabrizio Tavernelli (AFA).

L’evento, ad ingresso gratuito, sarà presentato da Massimo Cirri di Radio2 Rai.

s.m.