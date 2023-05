"Treni, allo studio nuovi orari senza ascoltare gli utenti"

Molto probabilmente, già dalla fine del prossimo anno, ci saranno importanti novità sulla linea ferroviaria Vignola – Bologna, con l’introduzione, per la prima volta, di due corse in notturna (già anticipate da giugno 2023 da bus notturni).

Tuttavia, l’associazione di utenti di questo servizio, che si chiama "In prima classe per Bologna – Vignola", chiede di essere ascoltata, perché occorrerà cambiare, molto facilmente, gli orari di alcune corse dei treni.

"Il potenziamento del servizio ferroviario Bologna-Porretta, Bologna-Prato e Bologna-Vignola – spiega infatti Maurizio Quartieri (nella foto), presidente dell’associazione degli utenti – è certamente una buona cosa. Però ha una pecca: tradisce un’impostazione per cui l’utente può solo adattarsi ad un cambiamento governato dall’alto, senza che ci si preoccupi di indagare bisogni e preferenze dell’utenza. Che si prospettino significativi cambiamenti nell’orario del servizio senza che né la Regione, né la Città Metropolitana di Bologna si sentano in dovere di chiedere alle aziende ferroviarie di effettuare una rilevazione sul gradimento della nuova proposta di orario, la dice lunga sulla supposta ’centralità dell’utente’. Il progetto di potenziamento prevede una serie di interventi da realizzarsi nell’arco di 3 anni, tra cui l’attivazione, dal giugno 2024, del passante S1 Porretta-Casalecchio-Bologna Centrale-Pianoro per alcune corse delle linee Bologna-Porretta e Bologna-Prato. È previsto, inoltre, l’inserimento di servizi seralinotturni in fascia oraria 22:00-06:00 sulle linee dove non è già programmata tale offerta; tra queste la Bologna-Vignola, il cui attuale servizio serale sarà potenziato con 2 coppie di corse. È questo l’unico beneficio per l’utenza della linea Bologna-Vignola...I nuovi servizi obbligano a cambiare l’orario ferroviario anche della linea Bologna-Vignola, con il rischio di adottare un orario meno rispondente alle esigenze degli utenti. L’unico modo per evitare questo è di predisporre una rilevazione di gradimento".

Da Fer fanno sapere che gli orari sono ancora in fase di studio e che dalla Regione non è arrivata al momento richiesta di fare alcuna rilevazione di gradimento.

Sempre da Fer precisano inoltre che si sta parlando comunque di un potenziamento dell’offerta e che, se ci saranno modifiche di orario, saranno comunque contenute nell’arco di 20 minuti.

Marco Pederzoli