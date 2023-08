Treni in ritardo, disagi per i pendolari

Disservizi ieri per gli utenti della linea ferroviaria Mantova-Modena che si ferma anche a Carpi. Per cause in corso di accertamento, il treno partito da Mantova alle 13.30 è arrivato a Carpi mezz’ora dopo con un ritardo che si è riversato anche sull’arrivo a Modena. Disguidi per i passeggeri e proteste. Analogamente nel primo pomeriggio, il treno partito da Modena alle 15.05 è arrivato a Carpi con 22 minuti di ritardo. "I disagi – commenta Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti – sono stati pesanti per gli interessati, specie alla luce del fatto che lunedì è entrato in vigore l’orario estivo con meno corse previste".