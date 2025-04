"Trent’anni di progetti per la Sierra Leone"

L’Associazione Missione Sierra Leone – Odv, fondata e presieduta dallo spilambertese Oreste Germano Miani, celebra quest’anno un traguardo importante: trent’anni di dedizione e aiuto concreto alla popolazione della Sierra Leone. E lo fa, come sempre alla sua maniera, ovvero rendicontando quanto fatto ultimamente e annunciando nuovi progetti.

"Il rendiconto finanziario dell’Associazione – spiega lo stesso Miani - evidenzia la generosità dei benefattori e l’attenta gestione delle risorse. Nel corso 2024, abbiamo raccolto un totale di 111.009,67 euro, grazie a donazioni, adozioni a distanza, proventi del 5x1000 e contributi vari. Come sempre, ogni singolo euro raccolto sarà investito in opere concrete sul territorio della Sierra Leone, senza alcuna spesa di intermediazione. In questi tre decenni di attività – prosegue Miani - abbiamo realizzato numerosi progetti significativi. Grazie alla collaborazione con figure di riferimento come S.E. Edward Tamba Charles, Arcivescovo di Freetown, e don Philip Sandy Lebbie, abbiamo costruito scuole materne, primarie e professionali, saloni polifunzionali e pozzi di acqua potabile.

Inoltre, abbiamo fornito sostegno a orfanotrofi e case-famiglia, realizzato importanti interventi sanitari per prevenire e combattere la malnutrizione, la malaria e il colera. Attualmente – prosegue ancora Miani – siamo impegnati nella costruzione di una scuola professionale a Tombo, un’importante struttura che accoglierà 320 ragazzi e ragazze, offrendo loro l’opportunità di apprendere un mestiere e diventare autosufficienti. L’obiettivo principale di questo progetto è fornire ai giovani gli strumenti necessari per costruirsi un futuro dignitoso, consentendo loro di trovare un’occupazione qualificata e di sostenere le proprie famiglie. In un contesto in cui la disoccupazione e la povertà rappresentano sfide significative, la scuola professionale si pone come un faro di speranza, offrendo ai giovani un’alternativa concreta e la possibilità di realizzare il proprio potenziale. I giovani potranno infatti formarsi in loco per diventare muratori, fabbri, falegnami, meccanici, ma anche sarte o tecnici informatici. In occasione di questo trentennale – conclude Miani - rinnoviamo l’appello alla comunità locale, invitando tutti a sostenere i progetti in corso".

Per ulteriori informazioni: 348 7134873, www.missionesierraleone.org.

Marco Pederzoli