Tributo a Bowie e Battisti. Fra passato e presente

Il teatro Michelangelo suggellerà questa settimana la sua stagione 2024-25 con due appuntamenti dedicati a grandi protagonisti della musica, due tributi firmati Stage 11: giovedì 29 maggio la ’Bowie History’ e venerdì 30 poi ’Sì, viaggiare’, ovvero la storia di Lucio Battisti. ’Bowie History’ celebra la vita e la straordinaria carriera del Duca Bianco, artista poliedrico, camaleontico, iconico, capace di coniugare musica, arte, cinema. "Più di un semplice concerto – sottolineano i realizzatori – lo show accompagna il pubblico in un viaggio coinvolgente, attraverso video, luci, atmosfere. Si rivivranno i momenti chiave del percorso artistico di Bowie, dagli inizi rivoluzionari degli anni ‘70 alle sperimentazioni all’avanguardia degli anni ‘80 e ‘90, fino agli intensi anni finali, dalla potente energia di ’Space Oddity’ alla creatività di ’Heroes’, passando per il glamour di ’Let’s Dance’ e l’innovazione di ’Blackstar’.

Ripercorre invece l’incredibile carriera artistica di Lucio Battisti lo spettacolo ’Sì, viaggiare’. Non è soltanto una carrellata di successo dell’indimenticato cantautore, ma l’occasione per esplorare anche il suo modo di pensare. "Attraverso un racconto appassionato e stimolante – anticipano i curatori dello spettacolo – verranno affrontati temi profondi e universali cari all’artista, spaziando dalla ricerca del senso della vita al rapporto con la natura. E grazie a proiezioni video originali e contenuti visivi di repertorio, con filmati d’epoca e documenti rari, offriremo una narrazione intima e coinvolgente".

Per chi ha conosciuto e amato questi artisti, è un modo per rivivere, appunto, ’Emozioni’ e ricordi. Per i più giovani che non hanno potuto ascoltarli dal vivo, più essere una scintilla di curiosità e di scoperta di un repertorio che non finisce mai di essere attuale, creando un legame profondo fra passato e presente.