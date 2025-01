Tricolori, bene i modenesi

Ottimo debutto per i colori modenesi ai tricolori di ciclocross che hanno preso il via ieri a Faè di Oderzo (Treviso) con le gare riservate ai master. Giulia Ballestri (foto) ha vestito la maglia tricolore tra le W2 giungendo al secondo posto nella classifica assoluta, mentre tra gli M6 Stefano Nicoletti, dopo un brillante avvio, non è riuscito a bissare il successo del 2024 salendo sul secondo gradino del podio alle spalle di un sorprendente Luigi Carrer. Il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Spilla Team Spilamberto) al debutto nella categoria, con un buon finale si è piazzato al 5° posto. Pronostico rispettato tra gli M5 con successo del marchigiano Massimo Folcarelli. Lo spilambertese Davide Montanari (Spilla Team) ha colto un ottimo bronzo e il compagno di colori Remo Bardelli ha concluso al 7° posto. Hanno concluso le gare della prima giornata le gare a squadre miste del Team Relay Agonisti che ha visto impegnata la compagine dell’Ale Cycling Team capeggiata dalla inossidabile Eva Lechner assieme agli juniores Brancaleon, Ingrami e l’Under 23 Giacomo Ghiaroni che hanno ottenuta una pregevole nona piazza ed oggi saranno al via delle gare individuali dello loro categorie.

Elio Giusti