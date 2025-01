Troppa Entella al Cabassi. Un Carpi incerottato va ko

Carpi 0 Entella 3

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini (37’st Verza), Zagnoni (37’st Calanca), Panelli, Cecotti; Figoli (37’st Amayah), Casarini, Puletto (11’st Saporetti); Campagna; Cortesi, Gerbi (22’st Stanzani). A disp. Thiener, Furghieri, Mazzoni, Visani, Mandelli, Contiliano, Sall. All. Serpini.

V. ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (26’st Boccadamo), Corbari (37’st Karic), Di Noia (7’st LIpani), Franzoni, Di Mario; Guiu (7’st Casarotto), Castelli (26’st Fall). A disp. Paroni, Torrielli, Portanova, Ndrecka, Costa, Tomaselli, Santini. All. Gallo.

Arbitro: De Angeli di Milano

Reti: 45’ Corbari, 4’st Guiu, 49’st Casarotto

Note: spettatori paganti 400, abbonati 470. Ammoniti Di Noia, Casarini, Guiu, Panelli. Angoli 2-6. Recupero 2’pt e 4’st

di Davide Setti

CARPI

Il Carpi incerottato di questo avvio di 2025, coi cambi contati e senza il suo "faro" Mandelli, può fare ben poco quando di fronte c’è un avversario a tutto gas come la capolista Entella (17 gare utili e 4 successi di fila), che infligge ai biancorossi la caduta casalinga più pesante degli ultimi 4 anni, uno 0-3 al "Cabassi" che non arrivava dal 7 febbraio 2021 con l’Imolese, in epoca Pochesci.

Una sconfitta che conferma il momento delicato (2 punti in 4 gare, tutte senza gol) dei biancorossi, risucchiati a +2 dalla zona calda, in attesa di un derby con la Spal (prima squadra della zona playout) che sabato può già diventare cruciale. Il Carpi scelto da Serpini, anche per mettere i tre under in campo, ha meno qualità (Saporetti in panchina) ma più muscoli con Campagna alle spalle di Cortesi e Gerbi. Per 45’ i biancorossi arginano la prima della classe, senza però riuscire ad abbozzare qualcosa nei 20 metri finali, anche perché senza Mandelli e Contiliano nessuno si prende la responsabilità di chiedere palla sui piedi. Fino al 45’, quando Cecotti salva la ripartenza di Bariti in area, il noioso 0-0 sembra scritto. Poi da un fallo laterale Gerbi si perde Corbari che in girata fredda Sorzi. Chi si aspetta la reazione biancorossa della ripresa trova un’Entella indemoniata, che dopo aver sfiorato il 2-0 col sinistro a uscire di Di Noia lo trova con Guiu, che sfrutta il rinvio errato di Zagnoni e dal dischetto batte a giro Sorzi. Serpini si gioca Saporetti ma l’Entella ha due marce in più e rischia di dilagare. Sorzi, sul contropiede orchestrato da neoentrato Casarotto, ci mette la mano per dire di no a Franzoni, poi Casarotto a giro scheggia la traversa. Un minuto dopo altra palla persa da Figoli, Casarotto innesca Franzoni, palla d’oro per Lipani che da due metri cestina il 3-0. Serve poi un super Sorzi per togliere dal sette la saetta del solito Casarotto. La gara, in totale controllo ligure, si potrebbe però riaprire alla mezz’ora quando Marconi di testa salva sulla linea il lob di Cortesi di testa, dopo l’uscita disperata di Siaulys per fermare Panelli. Sul corner Figoli di testa manda centrale l’ultima chance biancorossa. E così nel finale, dopo l’altro volo di Sorzi su Casarotto, lo stesso numero 10 sfrutta l’errore di Verza per sigillare ul 3-0.