Troppe irregolarità l’Arma chiude un pub

L’attività di un pubblico esercizio di Campogalliano è stata sospesa a seguito di un controllo svolto dall’Arma. Nella serata di venerdì, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, e quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Parma, coadiuvati dai militari del Comando della locale Stazione, hanno infatti eseguito un’attività di ispezione e verifica all’interno di un pub/birreria di Campogalliano. Dai controlli effettuati sono risultate plurime e gravi violazioni anche di natura penale: nello specifico, tra le violazioni riscontrate al titolare del pubblico esercizio, rilevano l’omissione di fornire le informazioni sulla sicurezza ai lavoratori, la mancata adozione del piano di emergenza ed evacuazione, l’assenza di idonei mezzi di estinzione degli incendi, le carenze igienico-sanitarie e l’omessa vigilanza sul divieto di fumo. All’esito delle verifiche, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in considerazione della gravità delle violazioni riscontrate in materie di sicurezza, fino al ripristino delle stesse. Lo stesso reparto di tutela del lavoro ha comminato sanzioni amministrative per 8.000 euro,