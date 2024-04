"Troppi incidenti, via libera alla rotatoria"

Un altro piccolo, ma significativo, passo avanti per quanto attiene alla realizzazione della rotatoria tra la Circonvallazione Sud e via Frescobaldi. Parliamo dell’unico incrocio a raso posto tra il semaforo di via Rometta e la rotatoria che interseca viale della Pace, posto a metà di quei 650 metri di strada teatro, negli anni, di diversi incidenti e da tempo monitorato dalle Amministrazioni che si sono succedute negli anni, cui in più occasioni, e invano, i residenti della zona hanno chiesto la realizzazione di una rotatoria che mettesse uno dei punti più pericolosi della viabilità cittadina.

Gli ultimi dati ufficiali, un tantino datati, per la verità, raccontavano di 34 incidenti in 10 anni, 20 dei quali con feriti e tanto era bastato, correva il 2021, il capogruppo di Forza Italia Claudia Severi a portare la questione in consiglio, trovando poi sponda nella previsione dell’opera sul bilancio del 2022. Ci è voluto un po’ di più, ma una decina di giorni fa la Giunta ha approvato il progetto esecutivo, che fa seguito da una parte all’approvazione dello studio di fattibilità dell’infrastruttura (maggio 2023) e alla prima stima dei costi, che si attestavano a 430mila euro con inizio dei lavori fissato al’estate del 2024.

Ebbene, il progetto esecutivo mette tutto nero su bianco, con costi di realizzazione fissati a 2 milioni e 426mila euro (40mila euro già a bilancio nel 2023, il resto per il 2024, con accensione un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti. Che sia la volta buona? L’incedere degli atti suggerirebbe di sì, il commento del Sindaco, Gian Francesco Menani, conferma l’assunto. "In quell’incrocio si sono verificati diversi incidenti a causa del fatto che via Circonvallazione sud è una strada in ambito urbano caratterizzata, tuttavia, da due corsie per senso di marcia, sufficientemente larghe da "invogliare" gli automobilisti che la ad accelerare e viaggiare ad elevate velocità. L’incrocio è poi localizzato in prossimità di una curva e spesso l’elevata velocità di percorrenza delle automobili le porta a sbandare e uscire fuori strada, come è accaduto in alcune occasioni", spiega il primo cittadino, che tuttavia aggiunge come, per "porre rimedio al problema" servirà ancora un po’ di tempo. "Si erano ipotizzati tempi brevi per la sua realizzazione – la conclusione – ma espropri ed adempimenti burocratici faranno slittare di almeno sei mesi l’avvio dei lavori previsto entro fine anno o al massimo nei primi mesi dell’anno prossimo".

Stefano Fogliani