Truffano la madre facendosi consegnare l’oro: poi tocca alla figlia ma lei sventa il raggiro

"Avevano già raggirato mia madre recentemente, portandosi via tutti i miei gioielli. Questa mattina (ieri, ndr.) ci hanno provato con me ma sapevo già che si trattava di una truffa e non ci sono caduta". A sventare il raggiro, ieri, è stata una 61enne di Formigine che ha capito subito come, dall’altro capo del telefono, ci fossero truffatori. "Hanno chiamato mia madre qualche tempo fa: il signore si è spacciato per un commissario di Polizia e l’ha avvisata del fatto che mio fratello aveva avuto un incidente. ‘Occorre un avvocato per mettere a posto le cose’ le hanno detto, facendole presente che, in caso contrario, sarebbe finito in galera. Poi è arrivata la seconda telefonata: un finto avvocato che le ha chiesto soldi per mandare avanti le pratiche. "Mia madre è ansiosa, apprensiva, c’è caduta purtroppo e pochi minuti dopo i malviventi erano già sotto casa sua e lei ha consegnato tutto l’oro che aveva. Stamattina (ieri, ndr.) è toccato a me. ’La chiamo dall’assicurazione, volevamo dirle che la pratica di suo figlio ha dei problemi, me lo passa?’ hanno detto. Ho capito subito che stavano cercando di truffarmi e ho spiegato che mio figlio non c’era. Hanno insistito affinchè mio figlio li chiamasse poi hanno messo giù. Poi richiamano: era il finto commissario di polizia di Altamura, esattamente con la stessa voce di quello precedente. Hanno capito che avevo capito e hanno buttato giù".