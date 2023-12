Truffe agli anziani, ecco come tutelarsi

E’ tra i reati più vili e, soprattutto durante i periodi festivi, i casi aumentano. Parliamo delle truffe ai danni degli anziani che, in particolare nei giorni di vacanza, restano soli a casa. Proprio per mettere in guardia i cittadini domani alle ore 15, presso la Biblioteca della Polivalente San Damaso, si terrà un incontro di sensibilizzazione ed informazione sulle principali tipologie di truffe e furti ai danni di cittadini anziani. L’intervento sarà tenuto dal maresciallo Marco Petrucci, comandante della stazione carabinieri Modena San Damaso.