Turismo verde con Modenatur Dai laghi ai boschi: 44 escursioni

Estate, tempo di turismo verde e "slow" (lento e salutare) sull’appennino modenese al centro di 44 escursioni dalle Valli del Dolo e del Dragone al parco del Frignano, dal Monte Cimone alle capanne celtiche. Ad esempio sabato, a Fanano, è possibile giungere al lago Pratignano e alla Grotta delle Fate oppure, il primo luglio a Serramazzoni, camminare lungo il Rio Bucamante fino alle cascate gemelle. Ieri la presentazione nella sede della Provincia del cartellone di ’Camminate estate-autunno 2023’ che prevede almeno una partenza per ognuno dei comuni montani modenesi. "Modena Slow – ha spiegato ieri Franco Buontempi, direttore di Modenatur che organizza l’iniziativa insieme a DMO Destination Managment Organization – è un invito a tutti gli amanti della montagna, ai turisti, ad esplorare i tesori del nostro affascinante territorio. E’ possibile conoscerlo attraverso una serie di escursioni condotte da guide ambientali escursionistiche che proseguiranno tutta l’estate e fino all’autunno. Si terminerà infatti a ottobre". Questa iniziativa mira a valorizzare la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale dell’Appennino, promuovendo esperienze turistiche autentiche e sostenibili in località note e meno note, con la possibilità di iscriversi a varie escursioni sostando così nelle strutture ricettive della zona. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "valorizzare il nostro appennino significa promuovere il territorio nella sua globalità, cogliendone le peculiarità, le potenzialità e tutto il valore facendo emergere la bellezza e l’unicità della nostra provincia". La novità di questa raccolta di esperienze risiede anche nella sua distribuzione geografica visto che le partenze in tutti i comuni – anche quelli più piccoli ne avranno almeno una durante il periodo di attività – permettono ai visitatori di esplorare diverse aree, scoprendo la varietà di paesaggi e tradizioni che caratterizzano il territorio, tra cui boschi, punti panoramici e angoli verdi sconosciuti. "Le guide ambientali – continua il responsabile di Modenatur – hanno una grande passione per la sostenibilità e la conservazione dell’ambiente e durante le passeggiate forniranno a chi partecipa informazioni preziose sulla flora e la fauna locali, coinvolgendo camminatori e viaggiatori curiosi in itinerari per ogni livello di abilità". Si prenota online sul sito www.visitmodena.itmodenaslow, ma c’è anche la possibilità di telefonare: 0592032660.

Le gite durano dalle 2 alle 4 ore in base al grado di difficoltà scelto. La quota di partecipazione è 20 euro a persona, ridotto 15 euro dai 12 ai 18 anni.

Anche per i gruppi di minimo quattro persone viene applicata la tariffa ridotta di 15 euro a testa. La partecipazione è gratuita fino agli 11 anni e la quota comprende anche accompagnamento e copertura assicurativa.

s.l.