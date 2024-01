Tutor in tangenziale, oltre 70mila multe . Ma nessun incidente in quel tratto nel 2023

Quasi 72mila multe (71.946) lungo il tratto formiginese della Modena-Sassuolo su cui vigila il tutor, attraversato da circa 50mila veicoli al giorno. E zero incidenti, mentre sulla rete stradale formiginese i sinistri sono stati 176. Questo, tra i tanti, il dato principale del report con cui la Polizia Locale di Formigine ha fatto sintesi del suo 2023, che l’ha vista anche controllare 1.253 veicoli, il 13% dei quali sanzionati. Un impegno, quello in materia di sicurezza stradale, di cui l’Amministrazione ha creato i presupposti demaforizzando il territorio con le rotatorie (‘resiste’ un solo semaforo, su una strada rurale), installando tre autobox sulla SP 16 di Colombaro (altri a primavera, in via Stradella) e rafforzando il sistema di videosorveglianza, che oggi conta su 165 telecamere e 16 varchi elettronici che, risultano indispensabili per la lettura delle targhe ai fini delle verifiche sulla copertura assicurativa e sull’omessa revisione.

Il 2023 della Polizia Locale è stato poi caratterizzato da un’intensa attività degli agenti relativamente agli incontri con i cittadini e ai momenti di sensibilizzazione, con 65 ore dedicate ai progetti di qualificazione scolastica per 32 classi coinvolte e due open day rivolti ai bambini per insegnare loro, in maniera divertente, le regole della strada.