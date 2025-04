’Tutti i sogni ancora in volo’. Ranieri in tour, tappa allo Storchi

Sempre molto atteso, Massimo Ranieri torna stasera al teatro Storchi con il nuovo tour "Tutti i sogni ancora in volo", accompagnato dal gruppo composto da Danilo Riccardi, Giovanna Perna, Francesco Puglisi, Luca Trolli, Arnaldo Vacca, Andrea Pistilli, Tony Puja, Valentina Pinto, Cristiana Polegri e Max Filosi. Dopo più di 800 repliche di "Sogno e son desto", ecco una nuova avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e privati. Lo show sarà punteggiato da diversi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi, canzoni che fanno parte dell’album omonimo, con la produzione musicale di Gino Vannelli. E con un brano firmato da Tiziano Ferro, "Tra le mani un cuore", Massimo Ranieri è tornato in gara allo scorso festival di Sanremo: la canzone è un inno all’amore, un messaggio a due cuori o a mille che si può estendere a tutta l’umanità. Durante lo spettacolo si ascolterà anche "Lettera di là dal mare", brano vincitore del premio della critica a Sanremo 2022, e non mancherà tutto il meglio del repertorio di un artista amatissimo dal pubblico di tutte le età.

