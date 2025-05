‘Tutto’ Finardi a Fiorano . Scarabocchi di Chiello

Il teatro Astoria di Fiorano accoglierà venerdì 16 la data zero del nuovo tour del popolare cantautore milanese Eugenio Finardi (nella foto): lo stesso giorno uscirà "Tutto", il nuovo album di inediti. Sempre a Fiorano, sabato sera in piazza i mitici Rats. Ancora venerdì al Vox di Nonantola farà tappa Chiello che presenterà il nuovo "Scarabocchi", un mosaico di pensieri crudi e autentici. Camaleontico, eclettico, sorprendente, Dario Ballantini sarà uno dei protagonisti della 221ª edizione della fiera di Mirandola, e sabato 17 porterà in piazza Costituente alcune delle sue caratterizzazioni più divertenti. Sempre a Mirandola domenica 18 arriverà anche la comicità di Giovanni Cacioppo.