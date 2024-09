Uisp Day, più di 5000 persone al Novi Sad

Una giornata di festa, sport, socialità e solidarietà. Un successo di presenze oltre ogni aspettativa quello di Uisp Day che ieri ha raccolto oltre 5000 persone al Parco Novi Sad per provare sport di tutti i tipi, accogliendo al suo interno la festa di ‘Abilità in Azione’ organizzata dal Cip e da Insieme Si Può. Il momento centrale a mezzogiorno col flash mob concluso dai saluti istituzionali. "Gli enti come la Uisp sono il cardine per gestire lo sport e non solo lo sport in città" ha dichiarato il sindaco Massimo Mezzetti, cui ha fatto eco Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport sul palco assieme a Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, motore dell’iniziativa: "Un nostro dirigente storico, Missaglia, diceva che lo sport per tutti non bisogna soltanto dirlo, bisogna anche farlo. È quello che abbiamo cercato di fare proprio con Uisp Day, una giornata aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi abilità, di qualsiasi genere".

Le attività? Di tutti i tipi, alcune coordinate dalle società Uisp Modena, altre aperte a tutti. Di grande impatto scenico la danza aerea e la parete di arrampicata, letteralmente presa d’assalto, ma bellissimo anche il campo da pallavolo tutto colorato di giallo così come le postazioni di tennis, in cui hanno provato ininterrottamente giovani e meno giovani per tutta la giornata. Ginnastica artistica, danza, varie discipline orientali e arti marziali si sono alternate senza sosta sui tatami, così come il pattinaggio o il badminton che ha raccolto tantissimi curiosi. Che dire poi della ‘gabbia’ del calcio che ha prima ospitato un torneo di calcio 3vs3 femminile e poi è diventata una delle attrazioni principali della giornata, senza scordare tutte le attività di benessere, fitness, calisthenics e yoga durante la giornata, il ciclismo, il tiro con l’arco, la scherma, la pallacanestro, il rapatennis, il golf e infine il nuoto pinnato e subacqueo alle Piscine Dogali e la pallamano al PalaMolza. Accanto alle attività sportive il Play Park per i bambini, con attività inclusive che hanno coinvolto tutti e tutte le altre iniziative patrocinate dal Cip (tra cui l’area animali) e infine la mongolfiera, grande attrazione del tardo pomeriggio. Nel contesto di Uisp Day, all’interno del grande progetto ‘Uisp in viaggio’, tre conferenze tematiche: la prima sulla cooperazione sociale, la terza sul gioco d’azzardo, la seconda, centrale, sull’inclusione e la diversità con ospite d’eccezione l’atleta paralimpica Valentina Petrillo, transessuale che ha partecipato a Parigi 2024: "Lo sport mi ha liberata e mi ha salvato la vita" ha raccontato una commossa Petrillo alla platea, prima di uscire e venire coinvolta nelle decine di attività di Uisp Day.