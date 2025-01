Umanizzazione delle cure, il Rotary dona 2.650 euro alla Geriatria

Il Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni ha donato 2.650 euro alla Geriatria dell’Ospedale Civile per il progetto Cure palliative geriatriche, che rientra tra quelli di Umanizzazione delle cure promossi dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. L’assegno è stato simbolicamente consegnato dal presidente Emanuele Attanasio, accompagnato dalla Segretaria del Club Monica Lei. I donatori sono stati accolti dal Direttore Generale di Aou di Modena, Claudio Vagnini, dal direttore della Geriatria Marco Bertolotti, dalla geriatra referente del progetto Caterina Rontauroli. La consegna è avvenuta nella postazione ’snoezelen room’ allestita nella sezione cure palliative.

"Desidero anzitutto ringraziare Rotary per la sensibilità dimostrata sostenendo i percorsi di Umanizzazione delle cure che questa Azienda ha implementato in questi anni – ha detto Vagnini – Rotary, infatti, oltre che finanziare il progetto cure palliative geriatriche, si è impegnato anche nella pet therapy pediatrica che sarà presentata in un secondo momento". "Abbiamo deciso di attivare un Service sull’umanizzazione delle cure in Geriatria, con particolare attenzione alle cure palliative geriatriche perché siamo convinti che il livello di una civiltà si misuri anche valutando il modo in cui si comporta con i pazienti più fragili" ha aggiunto Emanuele Attanasio, presidente Rotary Castelvetro.