Umiliazioni e minacce alla ex moglie: condannato

Per mesi ha picchiato, umiliato, minacciato la moglie. E’ arrivato a farla finire in ospedale a causa delle gravi lesioni subite e, quando ha provato a riavvicinarsi a lei, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento, è stato arrestato ed è finito in carcere. E’ stato condannato ieri ad una pena di due anni e mezzo di carcere nel processo con rito abbreviato un cittadino indiano residente nel nostro Appennino. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. I fatti sono avvenuti la scorsa estate ed è stata la vittima a denunciare, dopo mesi di violenza tra le mura domestiche.

In base a quanto emerso dalle indagini le liti domestiche, le ingiurie e le botte erano continue tanto che la donna era stata poi collocata in una struttura protetta e l’imputato sottoposto al divieto di avvicinamento e all’obbligo di firma. Nonostante il divieto di avvicinarsi all’ex moglie, l’imputato aveva raggiunto la vittima a casa di conoscenti connazionali; da qui la violazione del divieto e l’ingresso in carcere dove ancora oggi si trova. Ieri per l’uomo è arrivata la condanna a due anni e mezzo di carcere.