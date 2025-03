Un anno di Carani: trentamila spettatori

Celebra un compleanno speciale, domani, il Teatro Carani. È solo il primo dopo la riapertura, ma è speciale proprio perché mica era scontato, anche solo fino a qualche anno fa, che lo storico teatro sassolese, chiuso nel 2014, potesse celebrare altri compleanni, invece… Invece la struttura è stata acquistata e ristrutturata grazie all’impegno e alle risorse di una Fondazione istituita all’uopo nel 2020, che andò ‘a dama’, riaprendo il tempio della cultura sassolese, riqualificato grazie a due anni di lavori, esattamente un anno fa. La ricorrenza, insomma, c’è, e va celebrata come merita, con una giornata ‘speciale’ che vedrà il Carani, domani, aprire le porte fin dal mattino, alle 9, accogliendo il pubblico per una colazione nel foyer e la visita guidata al Teatro che, dalle 10,30, accompagnerà i visitatori lungo la storia del Carani, dalla sua fondazione – il teatro aprì il 25 dicembre del 1930 - alla recente rinascita, svelando curiosità e aneddoti legati a questo luogo simbolo della città. Alle 17, invece, lo spettacolo ‘Naufragata’ della compagnia Circo Zoé, uno dei tanti appuntamenti che lo storico teatro ha messo in cartellone per questa sua stagione caratterizzata da un crescente successo di pubblico oltre che dalla ripresa delle proiezioni cinematografiche che, non meno degli spattcoli teatrali, hanno riannodato lo storico teatro alla propria dimensione più piena, saldando il suo legame con i sassolesi e, più in generale, con quel distretto ceramico del quale Sassuolo è e resta capitale.

Nel corso del suo primo anno di riapertura, il Teatro Carani ha accolto oltre 30mila spettatori, restituendo alla città uno spazio di cultura e spettacolo laddove era mancato troppo a lungo, offrendo nuove opportunità culturali e di spettacolo alla comunità. Con quasi 150 titoli programmati, la stagione ha offerto un’ampia varietà di spettacoli, dalla prosa alla musica, dalla danza al circo contemporaneo e l’accensione – 12 anni dopo l’ultima proiezione dell’ottobre 2012 – delle luci del grande schermo, che si sono aggiunte a quelle già accese sul palcoscenico, ha ampliato l’offerta.

Sarà, insomma, una lunga giornata, quella di domani per il teatro cittadino: occasione di studiarne da vicino la struttura grazie alla visita guidata in mattinata, e occasione per regalarsi, nel pomeriggio, lo spettacolo di Circo Zoè, che porta in scena, con ‘Naufragata’, un viaggio sospeso tra sogno e realtà, dove gli acrobati sfidano un metaforico mare in tempesta trovando poi approdo grazie al cambiamento, all’energia e alla libertà.

s.f.