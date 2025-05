’Un bimbo per amico’ contro l’isolamento: incontro con le famiglie

Domani dalle 10 alle 13, presso la Casa delle Associazioni, in stradello S.Marone 15, il progetto ’Un Bambino per Amico’, il valore della famiglia e delle relazioni saranno al centro dell’incontro organizzato dalla Consulta per le Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale con il supporto del Centro per le famiglie del Comune di Modena.

Durante la mattinata le famiglie che aderiscono al progetto e quelle interessate dialogheremo con il professore Claudio Baraldi su tematiche legate al mondo del bambino. ’Un bambino per amico’ è uno progetto di accoglienza familiare del Comune di Modena attraverso cui i volontari aiutano genitori che vivono un momento di difficoltà nella gestione dei carichi famigliari affiancando il bambino a fare i compiti, trascorrendo un pomeriggio al parco o condividendo il pranzo. Nato negli anni ’90, ’Un Bambino per Amico’ unisce famiglie, crea nuovi ponti, nuove relazioni amicali e scambi culturali.

Attualmente la banca dati del progetto conta circa 45 volontari, di cui 35 coinvolti una o più volte alla settimana, in base alla loro disponibilità, per passare del tempo di qualità con un bambino, riducendo in questo modo il rischio di isolamento sociale e favorendo anche l’ampliamento di opportunità culturali e di svago.