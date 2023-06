Un omaggio ai Queen Sul palco una favola rock

Giacomo Voli, attuale vocalist dei Rhapsody Of Fire e vincitore di Alltogether Now 2021 su Canale Cinque, canterà martedì 27 giugno in Piazza XX Settembre a Modena in un tributo ai Queen in versione acustica.

L’evento è inserito nella rassegna "Note Di Stelle", organizzata da Modenamoremio, ed è proposto dall’ Associazione Musicale Avanzi Di Balera Modenesi. L’artista reggiano, reduce da un’importante esperienza discografica nell’ultimo lavoro di Renato Zero, nel quale ha cantato cinque brani (e con il quale si è esibito durante le sette serate al Circo Massimo), e da due tour coi Rhapsody Of Fire (uno europeo e uno nordamericano) appena conclusi, sarà affiancato da due protagonisti della musica live modenese da diversi anni. Nik Messori, alla chitarra solista e ai cori, nel suo percorso artistico ha collaborato con importanti nomi delle musica italiana, tra i quali Gianluca Grignani. Francesca Mercury, alle narrazioni, è autrice di molti spettacoli sulla storia della musica ed è presidente e Direttore Artistico dell’Associazione Musicale Avanzi Di Balera Modenesi.

Il format innovativo, dal nome "La Mercury Racconta i Queen", propone il repertorio della storica band inglese in un’inedita versione acustica, accompagnata da narrazioni. Si tratta di un vero e proprio "viaggio" nella musica e nella storia della leggendaria rock band. Quello che si nasconde dietro al testo di una canzone dei Queen, com’era in realtà Freddie Mercury quando scendeva dal palco e si toglieva i panni della rockstar, come sono nati alcuni brani epocali, quali sono le leggende o le presunte verità attorno agli episodi più famosi della loro carriera, tutto questo viene raccontato attraverso musica e aneddoti.

Giacomo Voli, che si classificò secondo a The Voice of Italy del 2014 e che a breve terrà una serie di concerti in Europa con il progetto "Rock The Opera", è considerato una delle voci più belle del panorama rock e metal italiano, e con le sue magiche interpretazioni renderà omaggio a colui che è il suo idolo da sempre, ovvero il leggendario Freddie Mercury.