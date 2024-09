Un teatro su misura... per ragazzi

Il teatro è di tutti, il teatro è per tutti. A cominciare dai più piccoli. "Uno degli aspetti del lavoro del teatro Comunale Pavarotti Freni che apprezzo di più è proprio la sua capacità di avvicinare un pubblico di tutte le età, così come sono notevoli i progetti di inclusività e accessibilità", fa notare Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. Nel programma 2024 - 25 del Comunale, tornano infatti sia il cartellone di "MusicaSuMisura", destinato alle scuole e alle famiglie, sia il progetto "Opera Inclusiva" che – già da alcune stagioni – rende fruibili spettacoli di lirica e balletto anche a persone con disabilità sensoriali. "Arrivare a tutti per noi è un impegno costante", dice Aldo Sisillo, direttore del Comunale. Sono quattro i titoli della stagione di teatro ragazzi: alcuni saranno presentati soltanto al mattino per le scuole, altri anche nel pomeriggio festivo per tutte le famiglie. Si partirà il 31 ottobre con "Pierino e il lupo vegetariano", una riedizione della favola musicata da Prokofiev con la compagnia Alcuni, l’ensemble dell’Orchestra Filarmonica Veneta e... i cartoni animati della serie "Cuccioli" coprodotta da Rai Fiction. Il 13 e 14 dicembre assisteremo al ritorno di un grande classico natalizio, "Il piccolo spazzacamino" su musiche di Benjamin Britten: l’allestimento creato nel 1997 da Stefano Monti continua a essere amatissimo ovunque, e qui lo (ri)vedremo con i cantanti dei corsi di perfezionamento del Comunale e il coro di voci bianche diretti da Paolo Gattolin. E naturalmente i bimbi in sala – accuratamente preparati – potranno cantare insieme agli interpreti.

Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2025 una nuova tappa del progetto "Leggere per... ballare" che coinvolgerà allievi eccellenti delle scuole di danza modenesi in uno spettacolo – rivolto anche agli studenti delle superiori – su temi sensibili al mondo giovanile: "L’insalata sotto il cuscino", ispirato al libro di Stefano Vicari (primario di psichiatria infantile), con la regia di Arturo Cannistrà, tratta di anoressia, depressione, ansia, con storie drammatiche ma anche cariche di speranza. E il 7 febbraio la rassegna si concluderà con la "Fiabe a colori" del Teatro dell’Orsa. Lungo tutta la stagione gli studenti saranno invitati ad assistere alle prove generali di alcune delle opere del cartellone, dal "Mosé in Egitto" di Rossini fino alla "Cavalleria Rusticana" di Mascagni. Gli studenti del ‘Selmi’ sono stati anche protagonisti della nascita della nuova opera dedicata all’ambiente e ai temi ecologici che il Comunale sta mettendo in scena insieme a vari partner europei per il progetto Butterfly: il lavoro debutterà in primavera fra Modena, Danzica ed Helsinki. E per due opere del cartellone e per il balletto "Carmen" si rinnoverà il progetto di "Opera inclusiva" realizzato con l’Università di Macerata: grazie a speciali percorsi multisensoriali, anche i non vedenti o i non udenti potranno condividere il piacere di assistere a un grande spettacolo.