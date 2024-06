Un tour alla scoperta del Duomo

Debutta domani, alle 15, un nuovo Modena city tour dedicato ai tesori del Duomo: una visita guidata alla scoperta delle meraviglie della Cattedrale di Modena, patrimonio dell’Unesco, con un percorso che arriva fino alla Sagrestia, aperta appositamente per il tour, e si conclude ai Musei dei Duomo. Accompagnati da una guida esperta, i visitatori potranno esplorare le meraviglie custodite nel Duomo, capolavoro dell’arte romanica. Attraversando un camminamento sopraelevato su via Lanfranco, potranno poi entrare nella Sagrestia della Cattedrale, solitamente non aperta al pubblico, e terminare la visita ai Musei del Duomo per ammirare i reperti scultorei romani, longobardi e romanici del Lapidario, i preziosi oggetti del Tesoro e i nuovi spazi multimediali interattivi che raccontano le storie legate al cantiere della Cattedrale. La visita dura circa un’ora e 45 minuti e parte dal punto di ritrovo all’Ufficio Iat di piazza Grande.