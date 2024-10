Una cella robotica per gli studenti: "Così potranno formarsi meglio"

Il Vallauri eccelle in robotica: l’istituto carpigiano ha, infatti, acquistato e installato la ‘Cella Robotica ER4iA’, grazie alla quale gli studenti potranno formarsi e prepararsi per conseguire la Certificazione di programmazione Robotica FANUC Europe (azienda leader mondiale nella Automazione e Robotica) in collaborazione con l’ente di formazione Sanoma Italia. "Si tratta di un’opportunità innovativa di didattica STEM – affermano con soddisfazione i professori - che consentirà ai nostri alunni l’accesso ad una delle aree professionali più in crescita nei prossimi anni".