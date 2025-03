Una giornata col Modena Fc. Tour allo stadio e interviste

Aderendo all’iniziativa per il Campionato di giornalismo, il giorno mercoledì 26 febbraio la classe 3A dell’Istituto Paritario Sacro Cuore di Carpi si è recata a Modena per intervistare il giocatore Alessandro Di Pardo e fare un tour dello stadio Alberto Braglia del Modena FC.

Quando la classe è arrivata allo stadio, è stata accolta dal personale ed è stata fatta accomodare nella sala stampa. Prima che arrivasse il giocatore è entrato l’allenatore Paolo Mandelli al quale i ragazzi hanno chiesto come si fa a diventare allenatori. Lui ha detto che per prima cosa era necessario avere capacità e conoscenze calcistiche, poi partire ad allenare squadre meno importante per poi salire a livelli superiori.

Successivamente è arrivato il calciatore Di Pardo e gli alunni gli hanno rivolto delle domande tipo cosa lo ha spinto a giocare a calcio. Lui ha risposto che ha iniziato perché tutti i suoi amici ci giocavano e perché guardava sempre le partite con il suo papà, così all’età di sei anni ha iniziato questo sport. Ha spiegato ai ragazzi di aver iniziato a giocare nel Rimini, poi Spal ed infine, a soli 18 anni, alla Juventus, dove ha potuto giocare con un gran professionista come Cristiano Ronaldo, il suo idolo, e che per l’emozione gli tremavano persino le gambe.

I ragazzi, inoltre, gli hanno chiesto se si trova bene nel Modena e lui ha risposto che è una società molto professionale, in crescita ed ambiziosa. Quando i ragazzi gli hanno chiesto che rapporto aveva avuto con la scuola, ha risposto che ha avuto difficoltà a conciliare studio e sport ma, grazie all’aiuto della famiglia che lo ha sostenuto e motivato, è riuscito a continuare gli studi ritenendo così di avere una seconda strada se non avesse avuto successo nello sport.

La giornata è proseguita con un tour allo stadio e, dopo aver visto il tunnel appena rifatto con le foto storiche dei giocatori, i ragazzi sono entrati nel campo, ma a causa del brutto tempo, sono subito rientrati.

Un’altra tappa interessante è stato l’incontro con lo chef che ha mostrato ai ragazzi la dieta che seguono i giocatori e dove mangiano.

Si è conclusa così una giornata indimenticabile per i ragazzi durante la quale si sono calati nelle vesti di giornalisti.

Riccardo Brunetti e Tommaso Saraceni, classe 3^A Sacro Cuore di Carpi