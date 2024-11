Una notte in tenda con la protezione civile

Giovani studenti a lezione di Protezione Civile. Sabato 9 e domenica 10 Medolla ospiterà un campo formativo, "La Protezione Civile Siamo Noi", promosso dal Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi di Modena e Ferrara che riunisce tutti i Gruppi Comunali e le Associazioni di protezione civile del territorio afferenti ai nove Comuni dell’Area Nord della Provincia di Modena, rivolto ai ragazzi delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di Mirandola e Finale Emilia. Il progetto rappresenta un’opportunità per i ragazzi di avvicinarsi al mondo del volontariato di emergenza e soccorso e alla conoscenza dei rischi del nostro territorio, oltre che un’opportunità per conoscere direttamente la struttura tecnico-organizzativa del Sistema di Protezione Civile. Agli studenti che decideranno volontariamente di prendere parte a questo progetto, si propone di immedesimarsi per un weekend tecnico-pratico nei panni di un volontario di Protezione Civile. Gli studenti, dopo un primo incontro a scuola, potranno conoscere direttamente la struttura tecnico-organizzativa di chi quotidianamente mette a disposizione gratuitamente il proprio tempo per la tutela dei cittadini, le fasi dell’allertamento, dell’approntamento e superamento dell’emergenza, le varie specializzazioni che compongono il Sistema di Protezione Civile.

Tra le attività proposte la realizzazione di un campo di accoglienza "tipo", dove avranno anche la possibilità di pernottare, di apprendere manovre Bls e indicazioni di primo soccorso, oltre che di affrontare situazioni di emergenza simulata, acquisendo conoscenze importanti sul rischio sismico e idraulico. Verranno, altresì, istruiti sull’utilizzo di motopompe e sulle azioni di tutele delle strutture idrauliche in caso di piena e allagamenti. "La sera del primo giorno – dice Laura Bruini, vice coordinatrice del Gruppo comunale Protezione Civile di Medolla che raccoglie 14 associazioni - ci sarà davanti al municipio uno scenografico con anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri, Anpass e Croce Rossa su una simulazione di intervento a seguito di incendio e incidente. Poi i ragazzi dormiranno con noi e la giornata successiva svolgeranno ricerca dispersi e altre attività su rischio idraulico per terminare con un pranzo istituzionale alla presenza dei sindaci presenti e con la consegna degli attestati di partecipazione".

Alberto Greco