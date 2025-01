Una sezione in più, aumentano i posti all’asilo

Si amplia, già dalla settimana prossima, l’offerta di posti negli asili nido del Comune di Fiorano Modenese. Il nido ‘La tana del tasso’ avrà infatti una nuova sezione che ospiterà fino a 15 bambini, facendo salire i posti disponibili per le famiglie fioranesi a 134 totali. "Il 15 gennaio – annuncia il vicesindaco Monica Lusetti - segna una data molto importante per la nostra Amministrazione in quanto uno dei nostri obiettivi primari è il potenziamento dell’offerta dei servizi 0-3 anni. L’apertura di una nuova sezione di nido diventa fondamentale di questo percorso, che si pone in continuità con la passata Amministrazione e dal 2019 ha visto l’offerta passare da 99 a 134 posti nido. All’ampliamento dei posti, va aggiunto lo sforzo fatto per non appesantire il bilancio delle famiglie, grazie alle riduzione applicate dal Comune, dalla Regione Emilia Romagna ed al bonus INPS, a rette di iscrizione ai nidi che sono, all’interno del distretto ceramico, sono ad oggi le più basse". Le agevolazioni in vigore, evidenzia Lusetti, sono state confermate anche per l’anno educativo 2025- 2026, con le rette del prossimo anno cui il Comune applicherà riduzioni a beneficio delle famiglie con ISEE fino a 30mila euro, a cui si aggiungeranno le riduzioni previste dalla Regione per ISEE fino a 26mila euro. "Queste agevolazioni – conclude Lusetti - porteranno buona parte delle famiglie che iscrivono i propri bambini ai nidi fioranesi a pagare quote di iscrizione inferiori a 80 mensili, pasti inclusi. "Vogliamo accogliere le richieste, sempre crescenti, di tutte le famiglie fioranesi, sia per sostenere entrambi i genitori nella ricerca e nel mantenimento del lavoro, in particolar modo delle madri che spesso si trovano a dover fare delle scelte ingiuste, quando invece hanno tutto il diritto di lavorare, studiare e formarsi, sia perchè crediamo fortemente nel valore del servizio educativo proposto ai nostri bambini".