Una vasca speciale per gli anziani: "Così possono essere autonomi"

L’Opera Pia Castiglioni, istituzione che ha sede a Formigine afferente all’Unione dei comuni del distretto ceramico, offre i servizi di Casa residenza per anziani, Centro diurno e il Nucleo temporaneo demenze. L’Associazione l’Albero della Vita collabora con l’Istituzione per migliorare le condizioni di vita generali degli ospiti della Casa residenza per anziani e del Centro diurno. Un aspetto importante per il benessere degli ospiti è l’ambiente di vita, inteso come spazi, polifunzionalità, esterni e, in particolare per le persone non autosufficienti, attrezzature che aiutino a migliorare le attività della vita quotidiana: rientra la donazione da parte di Italgraniti all’Associazione l’Albero della Vita che ha consentito l’acquisto di una vasca speciale per gli ospiti della struttura. La vasca è dotata di una speciale porta a battente, ideale per consentire il trasferimento indipendente o assistito. Il bagno diventa così un’occasione per la stimolazione sensoriale per motivare il residente e mitigare i sintomi del comportamento negli anziani.