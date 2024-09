Un’altra rissa piazza Roma. Le baby gang sono inarrestabili

Modena, 31 agosto 2024 – Prima le urla. Poi le botte e le corse da parti diverse del centro storico, con tanto di grossi cani al seguito. Per commercianti e residenti del centro storico: la gang di minorenni stranieri è tornata a seminare il terrore in centro storico. Non parliamo di episodi continui ma di almeno due e violenti nel corso dell’ultima settimana. L’ultimo è avvenuto proprio giovedì sera intorno alle 22 tra via Fonteraso, piazza Roma e Corso Canalgrande. A raccontarlo è proprio un residente del centro storico, Niccolò Righi. "Eravamo seduti da Oreste con amici ed erano indicativamente le 22 – spiega – Gestisco un negozio in via Castellaro con mio fratello. All’improvviso è arrivata questa squadriglia di ragazzi, tutti tra i 15 e i 17 anni e tutti stranieri. Sono arrivati da via Farini; ci sono passati a pochi metri e abbiamo iniziato a sentire forti grida. Hanno iniziato a picchiarsi – continua – avevano diversi cani e il titolare del negozio etnico, per timore ha presidiato il proprio negozio insieme ad alcuni amici. Il gruppo si è poi diviso e spostato in via Canalgrande e abbiamo chiamato le forze dell’ordine. Nella fuga abbiamo continuato a sentire urla, bottigliate e non abbiamo capito se la colluttazione sia avvenuta all’interno dello stesso gruppo o contro altre persone. Posso dire però che erano in tanti e che era già successo la settimana scorsa, sempre in centro, in via Taglio. Sono venuto a Modena due anni fa da Carpi – conclude Righi – Modena era pulitissima, si stava bene un tempo ora invece è caratterizzata da una escalation di episodi di criminalità, violenti. In più pedonalizzare il centro ha significato desertificarlo: la sera ho paura ad uscire e preferisco che la mia compagna non esca mai sola con la nostra bambina. La situazione è preoccupante è siamo tutti molto stanchi e preoccupati: la cosa che ci preoccupa e’ che prima che facciano qualcosa ci deve scappare il morto".

Ad assistere alla fuga del ‘branco’ è stato appunto il titolare del negozio etnico situato in via Fonteraso. "Ho fatto tante denunce ma ora il branco di minorenni che prima mi saccheggiava il negozio non viene più – afferma Mia Nuru, di origine bengalese. Li ho visti arrivare da questa parte giovedì sera; gridavano e avevano diversi cani poi all’improvviso sono fuggiti". "Erano in tanti - conferma la moglie - girano sempre di più con i cani e ultimamente si vedono spesso ma da tempo, per fortuna, non entrano nel nostro negozio".